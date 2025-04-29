李在明抵达首尔 组建新内阁等国内事务待解决

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明结束七国集团（G7）峰会行程，于19日抵达首尔机场。峰会期间，李在明出席了扩大会议，以能源供应链问题、人工智能时代国际社会面临的课题以及韩国的角色为主题发表了演说。李在明还同日本等9个国家的首脑举行了双边会谈。不过由于美国总统特朗普因中东局势突然提前回国，本届峰会的关键行程韩美首脑会谈未能举行。总统室表示，正就今后会谈举行日程进行协调。总统室官员19日在回答记者关于特朗普或不出席下周举行的北约峰会的提问时表示，李在明也未敲定是否与会。当被问及韩国是否正在推进7月举行首脑会谈的方案时，这名官员称，正在就会谈方式进行协调，得出结论后将公布。李在明还面临着大量国内事务。在组建内阁问题上，政治界有意见认为，长官、次官等公职人员的国民推荐期已结束，预计李在明将在不久后公布部分新内阁成员名单。另外，“三大特检”已正式展开，预计总统室将对调查过程予以关注。经济紧急评估工作组的启动、第二轮补充预算的执行等问题也有待解决。第二轮补充预算案19日提呈国务会议，如何在国会审查过程中争取在野党的合作将是一大课题。总统室官员还表示，梅雨季将至，李在明将研究制定保护国民安全的对策。