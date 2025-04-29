韩政府拟补充20.2万亿韩元预算 全民发放15万至50万韩元不等消费券

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韩国国际广播电台报道：韩国将向所有国民每人发放15万至50万韩元不等的“民生恢复消费券”。具体发放标准为：收入前10%群体（512万人）每人15万韩元，普通国民（4296万人）每人25万韩元，次困难群体（38万人）每人40万韩元，基础生活补贴领取群体（271万人）每人50万韩元。按四人家庭计算，相当于每户可获得100万韩元左右的消费券。另外，李在明总统的代表政策地方货币（地方爱心商品券）也将扩大发行。政府还将建立减轻小工商户和个体户债务负担的“坏账银行”，逾期超过7年的5000万韩元以下债务将被免除。李在明19日下午在龙山总统室主持召开国务会议，会议表决通过了包含上述内容的补充预算案。这是今年第二次补充预算，也是李在明政府首次补充预算。财政支出和收入均得到修改，其中支出扩大为20.2万亿韩元，加上填补税收缺口的预算，总额达到30.5万亿韩元。5月1日国会通过了第一轮补充预算案。两轮合计，两政府总支出将从原预算案中的673.3万亿韩元增至702万亿韩元，首次突破700万亿韩元。韩国企划财政部第二次官林歧根在媒体简报会上表示，新政府为减轻国民和小工商户的困难，以前所未有的速度制定了补充预算案。预算案反映了实体经济和第一线的要求，扎根实用主义精神且追求效率。政府计划23日向国会提交补充预算案，最快于7月初可在全体会议上获得通过。补充预算案的重点是“提振经济”，致力于增强消费力。其中包括13.2万亿韩元的“全民消费券”，消费券将分两次发放，每人15万至50万韩元不等。消费券可通过地方爱心商品券、预付卡、借记卡及信用卡领取。有关部门将组建工作组敲定具体的发放和使用方法。其中地方爱心商品券预算增加6000亿韩元，由此今年的发行总规模增至29万亿韩元。政府还将投入2.7万亿韩元提振建筑业，未来三年内将收购1万户地方未完工未售住宅，并加快对铁路、港口等基础设施的投资。此外，政府将斥资4000亿韩元在韩国资产管理公社下设坏账银行，收购逾期7年以上的5000万韩元以下个人无抵押债权并予以免除。预计将有总计16.4万亿韩元的逾期债权得到免除或重组，涉及113.4万人。