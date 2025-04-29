去年韩国单人家庭首破800万户

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韩国国际广播电台报道：去年韩国单人家庭首次突破800万户，创历史新高。韩国统计厅19日公布的《2024年下半年各地就业调查：双职工家庭和单人家庭就业现状》显示，去年单人家庭为800.3万户，同比增长61.6万户。这是相关统计执行以来，单人家庭户数首次突破800万户。其中处于就业状态的单人家庭为510万户，同比增长42.6万户；占比为63.7%，同比上升0.4个百分点。从就业单人家庭的年龄来看，30岁年龄段的最多，为124.6万户；接下来依次是60岁及以上年龄段，有119万户；15岁至29岁年龄段，为94.7万户。在单人家庭中，工资劳动者为410.5万户。按照收入水平划分，收入在200万至300万韩元的占比为31.9%；收入在300万至400万韩元的占比为25.3%。双职工家庭则呈现减少趋势。在已婚家庭中，双职工家庭为608.6万户，同比减少2.9万户；占比为48%，同比下滑0.2个百分点。在有未成年子女的家庭（393.7万户）中，双职工家庭为230.4万户，同比减少2.2万户；占比为58.5%，同比上升1.7个百分点。有未成年子女的双职工家庭平均每周工作时间为39.0个小时，同比减少0.1个小时。其中男性为42.4个小时，同比减少0.2个小时；女性为35.7个小时，同比增加0.2个小时。