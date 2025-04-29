北韩与俄罗斯设宴纪念《北俄条约》签署一周年

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韩国国际广播电台报道：据朝中社20日报道，北韩外务省和俄罗斯驻平壤大使馆19日联合举办宴会，纪念《全面战略伙伴关系条约》（以下简称《北俄条约》）签署一周年。北韩方面，劳动党副部长金与正、外务相崔善姬、劳动党书记赵甬元和李熙用、国防相努光铁等高官出席；俄方驻北韩大使亚历山大·马采戈拉及使馆人员出席活动。崔善姬在宴会上评价《北俄条约》称，在全世界经历空前剧变的重大时期，《北俄条约》是确定两国关系的新战略前进方向，并确保胜利的新国家间条约。崔善姬强调，两国已走上牢固的同盟关系和战友关系的轨道上。崔善姬说，我们已经建立了在任何挑战和难关中都能牢固地保障双边关系的强大法律基础。北韩愿与俄罗斯在各领域进行多方面合作，推动两国关系发展，为两国人民的福利和美好的未来做出贡献。马采戈拉致辞时表示，近几十年来，两国从未像现在这样亲密无间、相互理解和信任。两国关系的巩固在战火中得到了验证和加强，两国人民并肩作战，共同对抗敌人，并取得了胜利。马采戈拉还强调，俄罗斯永远不会忘记北韩战士像保卫自己的祖国一样，在库尔斯克战场上发挥奇迹般的英雄气概，以不朽的荣誉为军纪增添光彩。去年6月19日，北韩国务委员长金正恩和俄罗斯总统普京在平壤举行会晤，签署了同盟条约，扩大了全方位合作。特别是去年10月北韩向俄罗斯派遣了1.1万名规模的兵力，今年1月至2月又增派约3000多人。此外，北韩还计划增派1000名工兵和5000名军事建设人员，用于排除俄罗斯收复的库尔斯克地区的地雷，并重建基础设施。