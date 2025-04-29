韩通商本部长抵美展开贸易谈判：无法断言豁免期会否延长

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韩国国际广播电台报道：韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九表示，无法断言美国总统特朗普会否延长“对等关税”的豁免期。吕翰九当地时间22日抵达美国后与媒体记者见面时表示，第二天将举行首次部长级会谈，不排除所有可能性。吕翰九还表示，重要的是反映新政府的大战略和理念，将时时把国家利益放在首位，选择实用主义方法进行谈判。韩美在尹锡悦政府时期举行了一次部长级会谈和两次工作会谈，目前距离谈判期限仅剩两周，但是尚未传出任何有关达成协议的消息。吕翰九表示，在期限前很难加快谈判速度，新政府扩大了谈判体系，并上调了首席代表的级别。吕翰九还表示，近期存在美国轰炸伊朗核设施、美国预算法案等诸多不确定因素，无法断言谈判能否在7月前结束，因此没有必要再使用前政府提出的“7月一揽子协议”这一说法。吕翰九就钢铁、汽车等特定产品关税指出，这对韩国非常重要，对美国也是敏感的政治问题，将找出利益一致的部分，摸索对韩国业界有帮助的方向。吕翰九是李在明政府成立后首位访美进行贸易谈判的高级官员。访美期间，他与美国商务部部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)、美国贸易代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）等部长级人士会晤，并将与白宫高级官员、国会人士、智库有关人士见面，强调新政府施政理念和韩美经济合作重要性的同时争取支持。当被问及韩美两国首脑会晤延迟会否对谈判造成影响时，吕翰九表示，贸易谈判首先应在部长层面、工作层面逐渐扩大共识，打下坚实的基础，未来将会有需要首脑层面作出决定的部分。