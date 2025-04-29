韩总统李在明施政肯定评价为59.3% 共同民主党支持率为48.4%

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韩国国际广播电台报道：据韩国23日公布的一项民调结果显示，韩国总统李在明就职第二周的施政支持率达59.3%。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于本月16日至20日面向全国2514名18周岁及以上成人实施调查。结果显示，59.3%的应答者对李在明总统的施政给予了肯定评价，33.5%给予了否定评价，7.2%的应答者表示“不清楚”。与前一周相比，肯定评价上升了0.7个百分点，否定评价下滑了0.7个百分点。Realmeter指出，李在明总统出席七国集团（G7）峰会、韩国综指突破3000点等令支持率在前半周上升，但是国务总理候选人金民锡资质争议以及房地产市场过热等问题令支持率在后半周有所下滑。按照地区划分，光州和全罗地区的肯定评价较高；在除大邱和庆北以外的其他地区，肯定评价占比均超过50%。按照年龄段划分，除20岁年龄段以外，其余年龄段的肯定评价占比均高于50%。另外，一项政党支持率民调结果显示，共同民主党支持率为48.4%，较前一次调查下滑了1.5个百分点。该调查于19日至20日面向全国1008名18周岁及以上选民实施。国民力量党支持率为31.4%，较前一周上升1.0个百分点；改革新党支持率为4.9%；祖国革新党支持率为2.9%；进步党支持率为1.6%。两项民调均采用无线电话（100%）自动问答的方式实施。本次总统施政支持率调查的置信度为95%，抽样误差为±2.0个百分点，应答率为6.2%。政党支持率调查置信度为95%，抽样误差为±3.1个百分点，应答率为5.6%。详细内容可参考中央选举民调审议委员会网站。