北韩电视台播放智能手机有关栏目 宣传“马头山”牌

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韩国国际广播电台报道：北韩的朝鲜中央电视台播放介绍智能手机使用方法的节目，当地品牌也在节目中得到曝光。朝鲜中央电视台本月18日和21日播出了名为《手机使用须知》的电视节目，并介绍称，作为当今移动通信的手段之一，手机是人们生活中必不可少的人气用品。节目还介绍了在手机使用过程中防止电磁波辐射、调整画面明亮度以减轻眼部疲劳、充电注意事项等各类小常识。节目对智能手机进行了细致拍摄，包括特写等画面，实际上相当于商业广告。其中出现的产品为“马头山”牌折叠智能手机，前置双摄像头，后置三摄像头，共计五个。朝鲜中央电视台从2005年起开始播出开城高丽人参、大同江啤酒、玉流馆餐厅的商业广告，不过由于广告仍被视作非社会主义元素，因此无法每天播出。这次北韩以生活信息栏目的形式推广智能手机，实际上体现了北韩当局向居民宣传“马头山”牌的用意。有分析指出，北韩或意在向拥有消费力的居民宣传商品，以此提升税收。据美国智库克里姆森中心去年9月向专门报道北韩消息的媒体“38 North”公开的《2024年北韩智能手机报告》显示，北韩的手机用户为650万至700万名。在过去两年间，北韩销售的智能手机型号种类翻倍，并且出现了新品牌。据悉，目前北韩共有10家企业销售智能手机和功能手机，不过其中没有本土生产的产品，均为中国企业代工。