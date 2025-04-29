韩国青年等就业弱势群体就业率有所上升 但仍处于中低位水平

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韩国国际广播电台报道：近10年来，韩国青年、女性、老年人等就业弱势群体的就业率有所上升，但在经合组织（OECD）国家中，就业率仍处于中低位水平。有分析认为，需要加强针对性支援政策。据韩国经济人协会24日透露，2023年国内青年、女性、老年人就业率分别为45%、61.4%、69.9%，在经合组织38个国家（青年就业国家35个）中分别排名第27位、第30位、第15位。与2014年相比，青年（上升5.4个百分点）、女性（上升6.4个百分点）、老年人（上升4.2个百分点）的就业率均有所上升，但在经合组织国家排名中，没有一个群体的排名靠前。值得一提的是，青年群体的就业率虽然有所上升，但青年希望从事全职工作的情况却有所减少，就业质量恶化。青年群体的全职就业者人数从2014年的约120万人减少到2023年的80万人，年均减少4.4%，创下经合组织国家中最低的年均增长率。另一方面，临时工等时间制就业者人数从2014年的38万人增至2023年的56万人，年均增长4.4%，在经合组织国家中排名第六。韩国经济人协会表示，不仅长期经济衰退，劳动市场双重结构、产业结构变化等结构性问题导致青年群体渴望的全职工作岗位减少，转向从事时间制工作的青年数量正在增加。近10年来，女性就业率在经合组织38个国家中仅排在第30至31位，未能摆脱低位。特别是女性全职就业者中，低薪就业者的比重高于经合组织国家的平均水平。韩国的低薪女性就业者比重从2014年的37.8%（经合组织中排名第一）增加到2023年的24.5%（经合组织中排名第四），有所改善。韩国经济人协会表示，这是因为女性就业者集中在工资水平较低的餐饮、住宿、服务和护理行业等方面。