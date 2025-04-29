韩总理候选人金民锡人事听证会引发朝野激烈争论

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韩国国际广播电台报道：韩国国会继24日之后，25日也将举行国务总理候选人金民锡的人事听证会。在第一天24日的人事听证会上，朝野从一开始就围绕金民锡提交的资料展开了激烈交锋。韩国特别委员会委员长、国民力量党议员李钟培表示，未提交的资料占全部资料的73.3%，对此深表遗憾。共同民主党议员金玄则表示，在野党应该以公正和客观的态度进行会议，不要将所有的责任都推向执政党。国民力量党说，这是一场史上首次没有证人出席的听证会，也是没有资料的“黑暗听证会”。该党再次向金民锡施压，要求提交涉金钱交易、财产形成的说明资料。国民力量党议员朱晋佑表示，金民锡最近5年赚了5亿韩元，支出却高达13亿韩元，这对普通国民来说根本无法想象。共同民主党称,这是在野党过分要求提交资料。该党表示，要求提交子女的学生记录簿和前配偶相关资料根本与听证会无关，这只是为了“羞辱和挑剔”而已。朝野还就金民锡免除兵役的问题展开了激烈争辩。共同民主党议员朴善源在话中暗示国民力量党议员朱晋佑说，有人因急性肝炎而被免除了兵役。朱晋佑对此表示，朴善源议员提到的是我免除兵役的理由，这是个人隐私问题，朴善源应该就此道歉。金民锡呼吁政界给予合作，以便自己能够尽快在政府发挥作用。对于在野党反复要求提交资料的问题，金民锡表示，在过去，韩德洙、黄教安总理也不会同意提供过分侵犯隐私的资料。