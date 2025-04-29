北韩在“6·25战争”75周年之际煽动反美情绪

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韩国国际广播电台报道：在“6·25战争”爆发75周年之际，北韩通过煽动反美情绪巩固内部团结。朝中社25日报道称，在“6·25美帝反对斗争日”之际，青年学生、妇女联盟工作人员（干部）、妇女联盟人员24日在平壤市一带举行了“复仇决议聚会”。朝中社报道称，会上播放了告发美帝在 “6·25战争”时期犯下的天人共怒罪行的编辑视频，与会者严厉谴责美帝给人民留下无法愈合创伤的暴行。农业劳动者也于24日在阶级教养馆教养院举行了“复仇决议聚会”。平壤国际文化中心还举办了“6·25战争”时期美国和日本“暴行”的美术作品展示会。朝中社表示，展览展出了北韩画、油画、书法等美术作品，这些作品蕴含着摧毁那些肆意向北韩发动核战争挑衅的美帝和韩国人，并让他们为自己的罪行付出代价。北韩《劳动新闻》25日在头版刊登了题为《6月25日要重新铭记的哲理——变得强大再强大》的报道以煽动反美情绪。报道称，以美帝为首的敌对势力并未放弃扼杀我们共和国的企图，他们正不顾一切地、疯狂地在海陆空进行军事演习，挑战我们人民为建设富强国家的正义事业。报道还说，如果在敌人面前停止增强自身实力的斗争，那就像在敌人枪口前打瞌睡一样愚蠢，最终将导致75年前的“6·25战争”在这片土地上重演。