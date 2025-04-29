美驻韩大使馆临时代办：韩美还要讨论防卫费项目以外费用的分担问题

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韩国国际广播电台报道：美国驻韩大使馆临时代办约瑟夫·尹24日就涉及驻韩美军驻扎费用的《防卫费分担特别协定》（SMA）表示，除了三项费用（军事建设、军需费用、人工费）之外，还有其他费用，韩美需要商讨如何分摊这些费用，其中包括韩国是否支出了足够的防卫费。约瑟夫·尹当天在韩国新闻中心举行的韩国媒体振兴财团举办的研讨会上做出了上述表示 ，并指出，关税问题和同盟问题是韩美关系面临的挑战。有分析认为，这是特朗普政府一贯的主张，盟友应在安全领域支付更多的费用。不仅欧洲，美国认为包括韩国在内的亚洲盟友也应将国内生产总值的5%用于防卫费的支出。约瑟夫·尹还表示，美国希望实现同盟的现代化，讨论新的战略挑战等议题。这些议题还包括中国问题以及该地区的美国资产、驻韩美军、驻日美军问题。约瑟夫·尹说，美国巨额财政赤字是美国强调同盟“公平分担”的原因之一。约瑟夫·尹就韩美举行首脑会谈表示，将尽快讨论相关筹备工作，以期在自己担任驻韩大使馆临时代办期间举行韩美首脑会谈。约瑟夫·尹认为，特朗普总统对未能在第一任期完成与北韩的会谈感到遗憾，并表示希望在第二任期重启与北韩的会谈。不过“跳探戈需要两个人”，还没有听到北韩是否愿意再次与美方进行对话。约瑟夫·尹还强调，美国不会承认北韩是合法的核拥有国，将继续将北韩无核化作为最终目标。