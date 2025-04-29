韩政府受理民间团体与北韩接触的申请

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韩国国际广播电台报道：李在明政府不同于事实上禁止与北韩接触的前任政府，正在积极允许民间团体与北韩进行接触。韩国统一部相关人士25日表示，民间需要恢复与北韩的沟通渠道，因此决定与相关机构进行协调，积极研讨民间团体与北韩居民接触之前提出的申请。统一部19日受理了两起以人道主义援助为目的与北韩居民接触的申请。这是自去年8月北韩水灾后，破例受理民间人道主义合作机构接触申报以来的首次。该人士就受理接触申请一事表示，为了恢复南北韩民间层面的沟通渠道，以及通过对话与合作营造韩半岛和平氛围，我们与相关机构就此进行了协商。统一部此后也受理了多起接触申请。前总统文在寅秘书室长、南北韩经济文化合作财团理事长任钟皙也在大选第二天的4日向统一部提交了与北韩居民进行在线文化交流的申请书，并于24日收到了受理通报。尹锡悦政府以“北韩的挑衅和南北韩关系恶化”等为由，从2023年下半年开始事实上禁止民间团体与北韩接触。李在明政府上台后方针出现了变化，李在明宣布恢复南北韩关系是对北韩政策的首要任务。民间团体也预料到了这种变化，李在明总统上任后，交流合作团体和宗教界纷纷向统一部提交了与北韩居民进行接触的申请书。民间团体对统一部的政策变化表示欢迎，但认为有必要修改法律，以防止南北民间沟通渠道因政权更迭而被切断。