韩国国会进入补充预算案审议程序

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韩国国际广播电台报道：韩国国会25日正式进入李在明政府首次补充预算案的审议程序。当天，国土交通委员会、环境劳动委员会、产业通商资源中小风险企业委员会、农林畜产食品海洋水产委员会、文化体育观光委员会、国防委等六个常任委员会召开全体会议，着手进行相关部门的补充预算案的审议工作。由于朝野对作为此次补充预算案核心内容的全体国民民生恢复支援金等问题存在明显分歧，审议工作能否顺利展开还是未知数。执政党共同民主党的方针是，在6月临时国会会期内的7月4日之前处理补充预算案。该党发言人黄靖雅在当天的例行新闻发布会上表示，不能错过消费心理回升的“黄金时间”，应通过迅速执行补充预算案加快经济复苏的步伐。黄靖雅发言人表示，推迟补充预算案不是拖国政的后腿，而是拖国民的后腿，敦促各方协助审议，迅速执行从而恢复民生经济。国民力量党将全体国民民生恢复支援金等定性为“民粹主义”，并准备大幅削减该项金额。该党国会相关人士在国会会见记者时，将上述支援金评价为“当选祝贺金”，将对以消费券形式发放民生恢复支援金提出质疑。由于朝野围绕包括法制司法委员会委员长在内的常任委员长的再分配问题陷入对峙状态，国会预算结算特别委员会的组建也处于停滞状态。无论是否达成协议，共同民主党都计划在27日召开全体会议，一起选出预算结算委员长等常任委员长。