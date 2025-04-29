安保室长魏圣洛与北约秘书长吕特会晤 商定建立局长级军工磋商机制

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韩国国际广播电台报道：代表韩国总统李在明出席北约峰会的国家安保室长魏圣洛与北约秘书长马克·吕特会晤，就建立旨在商讨双方军工领域合作增进方案的局长级磋商机制达成一致。当地时间24日至25日，魏圣洛在荷兰海牙先后同北约副秘书长拉德米拉·谢克林斯卡、秘书长吕特会晤。魏圣洛向吕特转交了李在明亲笔信，亲笔信表达了韩国政府加强与北约合作伙伴关系的决心。魏圣洛还说明了李在明未能出席本届峰会的原因。总统室介绍说，吕特高度评价韩国发展与北约持续性关系的决心，并表示北约也持有相同看法。魏圣洛强调，希望共享民主主义与和平价值观的韩国和北约继续积极合作，应对全球性综合挑战。双方在军工领域拥有很大的合作余地，韩国拥有出色的军工实力，是能够为提升北约防卫和军工实力做贡献的最佳伙伴。总统室表示，双方就建立局长级军工磋商机制达成一致，并商定通过韩国对北约高能见度项目的参与，增进军工合作。另外，魏圣洛当地时间25日下午同吕特、新西兰总理克里斯托弗·拉克森、澳大利亚副总理兼国防部部长理查德·马尔斯、日本外务大臣岩屋毅出席北约与印太伙伴特别活动。魏圣洛表示，韩国与北约的伙伴关系在过去20年间稳步发展，希望通过本届峰会能够得到进一步深化。韩国致力于成为全球军工强国，作为北约可信赖的伙伴，将通过与北约的标准化合作，继续为增进互操作性、加强关键军工物资供应链做贡献。活动结束后，吕特和印太伙伴国家签署了包含加强北约与印太伙伴间合作、推进军工领域实质性合作方案等内容的声明。总统室表示，声明的签署将成为推动北约与印太伙伴间合作关系更上一层楼的契机。