韩法院再次签发对前防长金龙显拘捕令

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​韩国国际广播电台报道：因涉嫌发起12·3紧急戒严而正在接受审判的国防部前长官金龙显在羁押期满前再次被拘捕。首尔中央地方法院25日再次签发针对金龙显的拘捕令。金龙显此前被追加起诉涉嫌教唆销毁证据。法院认定，金龙显存在销毁证据的担忧。此次拘捕令的签发距离金龙显一审羁押期满仅一天。金龙显于去年12月27日因涉嫌参与内乱重要任务而被拘捕并起诉，羁押期原定于26日晚12时结束。法院签发新拘捕令后，金龙显的羁押期最长可延长6个月，其将在被关押的状态下接受内乱特检组调查和一审审判。内乱特别检察官赵垠奭本月18日追加起诉金龙显妨碍公务执行、教唆销毁证据，并以存在销毁证据的担忧为由向法院申请拘捕令。金龙显涉嫌于去年12月2日欺瞒总统警卫处，将其获发放的保密手机交给国军情报司令部前司令卢相元（音），妨碍总统警卫处的保密手机管理工作。金龙显还涉嫌指示其秘书杨某用锤子砸毁保存在防长公馆书房的笔记本电脑及手机，销毁其刑事案件相关证据。法院于25日上午10时至下午5时30分就金龙显拘捕令进行了第二轮审问。金龙显方面提出强烈抗议，指特检组的追加起诉和拘捕令申请不符合流程。特检组方面则反驳称，法院曾多次认定被告人存在销毁证据的担忧，目前未发现足以推翻这一结论的情况。