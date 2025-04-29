北韩元山葛麻旅游区竣工 下月1日开放

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韩国国际广播电台报道：北韩大型海滨度假村江原道元山葛麻海岸旅游区竣工。据朝中社26日报道，元山葛麻海岸旅游区竣工仪式24日隆重举行，北韩国务委员长金正恩出席仪式。报道称，元山葛麻旅游区拥有可容纳近2万人的酒店、旅馆等住宿设施，国内外游客可根据喜好选择；旅游区还设有海水浴服务设施、多种运动及娱乐设施、商业及服务设施，并拥有可不受季节限制品尝东海名胜佳肴的文化生活基地。报道提到了“国内外游客”，暗示旅游区将不仅面向国内民众，还将致力于吸引海外游客。金正恩为旅游区剪彩，并同党和政府干部参观了明沙十里户外水上游乐场、葛麻牡丹峰旅馆、明沙十里酒店等各处设施。金正恩表示，长久以来的夙愿事业终于完成，旅游区的竣工是年内最大成果之一，为党的八大决策画上圆满句号。金正恩指出，旅游产业能够促进文化领域的发展、推动地区振兴，并为国家整体经济发展做贡献，将以葛麻半岛开发的成果和经验为基础，在党第九次全会上敲定最短时间内在多地建设不同类型大规模旅游文化区的重大规划。金正恩夫人李雪主、女儿金主爱随同出席仪式。这是李雪主自2024年1月1日观看新年庆祝演出以来首次公开亮相。俄罗斯驻北韩特命全权大使及使馆工作人员也受邀出席，这意味着北韩今后将面向俄罗斯销售旅游商品。葛麻元山海岸观光区将于下月1日向北韩国内游客开放。