韩国与北约商定建立军工磋商机制

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室26日表示，国家安保室长魏圣洛与北约秘书长吕特会晤，并转交了总统李在明的亲笔信。魏圣洛代表李在明出席当地时间24日至25日在荷兰海牙举行的北约峰会，25日下午同吕特会晤。李在明在亲笔信中说明了无法出席峰会的原因，并表达了加强韩国与北约合作关系的决心。吕特表示，北约在加强双边合作关系方面与韩国持相同立场。魏圣洛强调，韩国和北约共享民主主义与和平价值观，希望双方继续积极合作。韩国军工实力强大，是能够为提升北约防卫和军工实力做贡献的最佳伙伴。双方就建立韩国北约局长级军工磋商机制达成一致，并商定通过韩国对北约新一代战力共同研发计划“高能见度项目”的参与，进一步加强双边军工合作。魏圣洛还出席了北约与印太四国（IP4）特别活动。总统室介绍，魏圣洛在活动中指出，韩国致力于成为全球军工强国，作为北约可信赖的伙伴，将通过标准化合作继续为提高互操作性、加强关键军工物资供应链做贡献。吕特和印太四国还发表了阐明加强军工领域合作决心的联合声明。魏圣洛24日出席了荷兰国王威廉－亚历山大主持的欢迎晚宴，向主要国家首脑转达了李在明的问候，并同北约副秘书长拉德米拉·谢克林斯卡会晤。