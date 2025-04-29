韩国安室长魏圣洛同美国务卿鲁比奥会晤

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韩国国际广播电台报道：代表韩国总统李在明出席北约峰会的国家安保室长魏圣洛同美国国务卿、国家安全顾问鲁比奥会晤，双方一致认为有必要尽快举行韩美首脑会谈，并商定继续就此保持紧密沟通。当地时间25日北约峰会正式活动期间，魏圣洛同鲁比奥会面。总统室介绍，双方就进一步大力推动韩美之间成功的同盟关系的方向及共同面临的事务进行了广泛磋商。此前，魏圣洛会见了美国国务院政务副国务卿艾莉森·胡克，就韩美同盟发展方案等多项共同关心的事务交换了意见。魏圣洛当天下午还同日本外务大臣岩屋毅会晤。据总统室介绍，双方商讨了韩日关系发展方案，并商定今后继续保持紧密沟通。双方还就国际和地区形势交换了意见，商定继续推动韩日及韩美日合作，应对包括北韩问题在内的各种地缘政治危机。此外，魏圣洛于当地时间24日同荷兰首相办公室外交国防顾问马尔滕·波普会晤。魏圣洛为李在明未能出席峰会征求对方的谅解，双方就地区及国际形势、两国合作发展方向交换了意见。总统室表示，双方一致认为，在近期的国际形势下，印度太平洋和欧洲大西洋的安全紧密关联，今后两国将以半导体、人工智能、网络安全等新兴技术领域为中心，进一步发展合作关系。魏圣洛当地时间25日同捷克国家安全顾问波亚尔会晤，就发展两国实质性合作的方案交换了意见。总统室表示，双方高度评价本月4日签订的杜科瓦尼核电站新机组最终合同，并商定在核电成功合作的基础上保持紧密沟通，推动两国战略合作向高新技术产业、基础设施、能源、军工等领域扩大。