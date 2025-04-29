李在明施政支持率62% 两周上升9个百分点

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韩国国际广播电台报道：据26日公布的一项民调结果，韩国总统李在明施政支持率在两周间上升9个百分点，突破60%。Embrain Public、Kstat Research、Korea Research、韩国调研于本月23日至25日面向全国1000名18周岁及以上成人实施了全国指标调查（NBS）。结果显示，62%的应答者认为李在明施政得当，21%的应答者认为施政不力。与两周前（6月9日至11日）实施的调查相比，正面评价上升了9个百分点，负面评价上升了2个百分点。另外，63%的应答者表示信任李在明施政，29%表示不信任。与前总统尹锡悦就职后实施的调查（2022年5月第三周）相比，正面评价高9个百分点，负面评价低7个百分点。按各政党支持群体划分，96%的共同民主党支持者表示信任，71%的国民力量党支持者表示不信任。在无党派人群中，40%表示信任，41%表示不信任。在政党支持率方面，共同民主党支持率为45%，与上一次调查持平；国民力量党支持率为20%，较上一次调查下滑3个百分点。改革新党支持率为5%，祖国革新党为4%，进步党为1%。在国务总理候选人金民锡的提名问题上，45%的应答者对提名持肯定态度，31%持否定态度，23%表示不清楚。另外，61%的应答者认为补充预算是必要措施，28%表示不必要。在民生补贴的发放问题上，48%认为应按照收入水平分级发放，27%认为应仅向弱势群体发放，21%认为应向全民均等发放。在免除因新冠疫情蒙受损失的小工商户和个体户债务的问题上，37%表示赞成，理由为“国家应分担迫不得已增长的债务”；59%表示反对，理由为“存在道德风险且对努力还债者不公”。另外，56%的应答者认为北韩是和解与合作的对象，38%认为是敌对和须警惕的对象，6%表示不清楚。本次调查使用手机虚拟号码（100%）实施了电话问答，置信度95%、抽样误差±3.1个百分点，应答率18.3%。详细内容可参考中央选举民意调查审议委员会网站。