李在明提名宪法法官候选人并任命一批次官

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明提名空缺已久的宪法法院院长和宪法法官候选人。李在明26日提名前大法院法官金尚焕为宪法法院院长候选人。据总统室介绍，金尚焕曾担任宪法研究官和大法院法官，是能为宪法解释提供深刻见解的合适人选。李在明还提名首尔高等法院部长法官吴泳俊为宪法法官候选人。金尚焕曾参与国际人权法研究会活动， 吴泳俊参与“我们法律”研究会活动 ，二人均被认为是进步倾向人士。此前，李在明取消了对李完揆、咸尚勋的宪法法官提名。二人均由前代总统韩德洙提名。此外，李在明提名共同民主党议员林光铉为国税厅长候选人。 虽然国税厅长是次官级职位，但也需要进行人事听证会。林光铉曾担任国税厅首尔厅长和国税厅次长，是一名税务专家。李在明还任命了一批次官。国防部次官一职由曾在野战部队和政策部门任职的陆军导弹战略司令部前司令李斗熙出任。保健福祉部第一次官由被视为养老金专家的社会福祉政策室长李瑟兰（音译）出任，雇佣劳动部次官由曾担任青年就业政策官等职位的企划调整室长权昌俊出任。当前应对气候危机已成为重要课题，环境部次官一职由在该部门任职30余年的国立环境科学院院长琴翰承出任。公平交易委员会副委员长由常任委员南东一出任。据总统室介绍，他是能建立符合平台经济时代的公平交易秩序的合适人选。