韩政府要求北韩在黄江水坝开闸泄洪前通知韩方

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韩国国际广播电台报道：韩国政府要求北韩在临津江上游黄江水坝开闸泄洪前通知韩方，以防边境地区发生洪灾。统一部副发言人张允祯27日在政府首尔办公大楼举行的例行记者会上表示，出于人道主义考量，我们要求北韩在泄洪时予以通知，以防止梅雨季南北边境地区发生洪灾。张允祯强调，共同应对自然灾害是人道主义问题，南北双方曾多次就合作防止临津江洪灾达成协议。张允祯说，李在明政府认为保护国民的生命和安全是国家的首要任务，北韩提前通知大坝泄洪与我国国民在边境地区的生命与安全息息相关。政府有关部门将密切合作，竭尽全力确保边境地区居民的安全。北韩自2023年4月单方面切断南北联络渠道以来，一直未回应韩方的联络，韩国统一部此次以新闻发布会的方式向北韩发出了信息。韩国政府要求北韩提前通报大坝泄洪情况，但没有对北韩最近擅自泄洪表示遗憾。韩国环境部25日表示，边境地区必胜桥的水位已达到游客疏散标准水位（1.0米），据推测这是由于北韩黄江水坝泄洪所致。截至当天上午8点，必胜桥水位已升至0.77米。如果北韩黄江水坝开闸泄洪，京畿道涟川郡的郡南水坝和必胜桥水位将受到极大影响。2009年9月，北韩在未经事先通知的情况下泄洪，导致京畿道涟川郡6名居民死亡、失踪。同年10月，南北韩就北韩在开闸泄洪前通知韩方达成了协议。协议达成后，北韩仅在2010年和2013年泄洪前通知韩方，此后未回应韩国政府的多次要求。