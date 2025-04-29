韩朝野围绕总理任命案和补充预算案激烈冲突

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韩国国际广播电台报道：韩国国务总理候选人金民锡的人事听证会经过报告通过期限于29日截止，但朝野仍僵持不下。共同民主党（以下简称“民主党”）表示将在7月3日举行的全体会议上与补充预算案一同进行表决。国民力量党批评民主党实施议会独裁，并决定从30日起举行针对金民锡的国民听证会。民主党称，国民力量党要求撤销提名、主动辞职，属于阻扰新政府施政、不服大选结果的行为，将于7月3日国会全体会议上通过任命案。民主党还表示，将在同一天处理补充预算案。国会预算决算特别委员会30日起进行综合政策质询，启动对补充预算案的审议。民主党认为，为了不错过提振内需的最佳时机，必须在7月4日前通过补充预算案。民主党国会运营首席副代表文振硕表示，希望在7月底前后执行补充预算。另外，由于民主党在国会的议席数达到167席，再加上其他进步派政党，无需国民力量党的同意也可对金民锡的人事任命案进行表决。国民力量党抗议称，金民锡不提交资料、空口无凭，若批准其任命案，对其他长官候选人道德品行的考察也将失去实际意义。国民力量党表示，将从30日起举办由青年、脱北者及各领域专家出席的国民听证会。国民力量党还批评政府的补充预算案是“大撒现金的民粹主义”，要求择期重新审议。该党议员朴亨修指出，第二轮补充预算案规模高达30.5万亿韩元，但是政策质询却只有一天，完全不合理。国会预算决算特别委员会30日启动对预算案的审议，但是由于两党冲突，当天的审议不欢而散。民主党表示，希望在朝野的协议之下通过预算案，但是若国民力量党不予以配合，将单独处理。国会议长禹元植表示，必须在7月3日对总理的人事任命案进行表决，并敦促朝野加快磋商速度，确保补充预算能尽快得到处理。