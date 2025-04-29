韩国全产业生产指数连续两个月下滑 消费未能反弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国关税政策导致韩国制造业低迷，5月韩国全产业生产连续两个月下滑。零售连续三个月未能反弹，设备投资连续三个月负增长。韩国统计厅30日公布的《5月全产业活动情况》显示，全产业生产者指数（经季节性调整、不计入农林渔业）为112.5（2020年为100），环比下滑1.1%。这是今年1月（-1.6%）以来的最大降幅，继4月（-0.8%）后再次出现负增长；同比降幅为0.8%，继今年1月（-3.8%）后时隔四个月再次转为负增长。这主要受到矿工业低迷的影响。金属加工业的降幅达到6.9%，其原因是汽车、建筑业等下游产业的低迷。汽车生产（-2.0%）受美国关税及当地工厂投产的影响，连续两个月减少。消费指标也持续走弱。服务业生产方面，金融与保险（2.8%）有所增长，但是信息通信（-3.6%）、运输与仓库（-2.4%）出现减少，致使总体生产下滑0.1%，连续两个月负增长。零售方面，耐用品（1.2%）、半耐用品（0.7%）的销售有所增长，但是化妆品等非耐用品（-0.7%）出现下滑，致使总体销售与前一个月持平。另外，设备投资减少4.7%，自3月（-0.5%）以来连续三个月减少。5月执行了第一轮补充预算，但尚未能收到效果。政府表示，补充预算的效果存在延后性。竣工工程价值方面，建筑（-4.6%）和土木（-2.0%）均出现下滑，致使总体环比下滑3.9%，连续三个月负增长。反映当前景气的同步综合指数循环变动值环比下滑0.4个百分点，反映未来景气的先行综合指数循环变动值环比下滑0.1个百分点。