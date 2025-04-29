《鱿鱼游戏》第三季登上全球收视榜首 外界评价不一

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韩国国际广播电台报道：奈飞原创剧集《鱿鱼游戏》第三季公开仅一天便登上全球排行榜第一。流媒体平台内容排名统计网站FlixPatrol本月29日的数据显示，以前一天为准，《鱿鱼游戏》第三季在奈飞电视节目排行榜上排名全球第一。具体来看，该剧在美国、英国等93个实施排名统计的国家中均位居榜首。FlixPatrol根据奈飞提供的前十（Top 10）排行榜统计节目在每个国家或地区的打分和排名。《鱿鱼游戏》第三季于上月27日上线，之所以能迅速攀至榜首，主要受到了此前两季在全球范围内火爆的影响。2021年上线的《鱿鱼游戏》第一季创下了奈飞英语和非英语电视节目最佳纪录，受到全球观众的欢迎。去年底公开的第二季延续了前作的人气，首周便登上电视节目收视排行榜榜首，累计排名也仅次于《鱿鱼游戏》第一季和《星期三》第一季。不过外界对第三季的评价呈现两极分化的趋势，影评人纷纷给出高分，但是普通观众却认为不及预期。在美国烂番茄(Rotten Tomatoes)网站上，反映影评人评分的烂番茄指数为83%，但是反映观众评分的爆米花指数仅为51%。美国《华盛顿时报》指出，作为艾美奖（Emmy Awards）获奖作品，本应有一个具有厚重感的结局，但是《鱿鱼游戏》未能给观众留下回味的余地。英国《卫报》指出，剧情更加残忍，暴力场面不断，讽刺意味却渐渐消失。虽然视觉上刺激，尖锐程度却不及前作。