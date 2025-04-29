韩政府：高关税为新常态 韩美谈判致力于实现互利

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韩国国际广播电台报道：韩国在李在明政府成立后的首次韩美关税谈判中将高关税定义为“新常态”，正在研究美方要求中是否有可以接受的部分。政府高层官员6月30日在政府世宗办公大楼与记者见面时表示，韩方着重于在高关税这一新常态下，秉持扩大贸易平衡的宗旨来推动谈判。韩方将在美方的优先级中找出可以接受的部分，并提出创意性的替代方案，继续进行磋商。产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九6月24日至26日访问美国华盛顿，在此期间两国举行了关税谈判第三轮工作磋商。韩国政府在磋商中致力于强调韩国是美国实现制造业复兴的最佳伙伴。政府官员表示，通过这次技术性磋商，美方重视的部分和可以寻找到着陆点的部分得到了明确。我们着眼于寻找能够达成贸易平衡且互利的方案。韩美原计划在7月8日前达成“7月一揽子协议”，不过这一期限有可能延长。上述政府官员表示，目前看来7月8日以后也将继续进行实质性磋商，距离达成协议还很远。这名官员还指出，无论如何谈判，都不太可能回到加征关税前的状态。不过美方在此次磋商中暗示，除了15%的“对等关税”，根据韩方提供的承诺，特定产品关税也可以考虑。美国对所有进口产品征收10%的基础关税，对韩国产品征收15%的“对等关税”，“对等关税”暂缓期将于7月8日到期。此外，美国还对进口汽车、钢铁及铝产品分别征收25%及50%的关税。