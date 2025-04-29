韩执政党：将把《商法》修正案副作用降至最小

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韩国国际广播电台报道：韩国共同民主党表示，在迅速推动《商法》修正工作的过程中将反映经济界呼吁降低副作用的要求。该党政策委员会主席陈声准6月30日在国会与六大经济团体会晤时表示，希望《商法》修正案能够推动我国股市再次腾飞，在这一过程中若发生任何经济界担忧的问题，将随时进行完善和修改。陈声准还表示，修改《商法》是为了实现股市和资本市场先进化，这一课题提出已久，希望经济界人士能够集思广益、汇集力量，共同研究如何最大限度地减少副作用。经济界表示，《商法》修改后，董事忠实义务的对象将扩大至股东，届时渎职罪有可能泛滥，应缩小渎职罪的适用范围。另外，法律应明确，只要是出于经营者的合理判断，即使公司发生损失，也不予以处罚。共同民主党正在推进的《商法》修正案包括董事忠实义务对象扩大至股东、义务举办电子方式股东大会、大型上市公司实施累积投票制、增加审计委员分开选举人数、扩大独立董事五项内容。国民力量党也转变方向，表示将积极考虑《商法》修正案。不过该党提出，审计委员选举过程中应将大股东议决权限制在3%，反对扩大累积投票制的实施范围，并应给予企业税制优惠。共同民主党计划最快1日向国会提呈《商法》修正案，并在本周的全体会议上进行处理。