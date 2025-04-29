韩国前总统尹锡悦不出席特检组第二次传唤调查

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韩国国际广播电台报道：韩国前总统尹锡悦没有接受原定于1日上午9时进行的特检组第二次传唤调查。这是尹锡悦第一次未回应特检组的传唤要求。特检组随即通知尹锡悦方面在5日上午9点前往检察厅受审。内乱特检组助理朴志英1日对媒体记者表示，前一天提交的前总统尹锡悦方面的意见书中也表明了7月5日以后会接受出庭受审的意向。如果5日也不接受传唤的话，既然条件已经具备，法院会签发逮捕令。事实上，此次是最后一次传唤通知，预示着如果尹锡悦方面不予以回应，将申请逮捕令。据悉，如果对前总统尹锡悦申请逮捕令，还将追加其他罪名，包括下令调动总统警卫队阻止逮捕、下令删除保密电话信息等。此前，包括这些罪名的逮捕令曾被驳回。内乱特检组除了传唤调查前总统尹锡悦外，还传唤调查了前总统室附属室长姜义求(音译)。姜义求涉嫌在宣布“12·3紧急戒严”之前起草了国务会议草案。当时的会议虽然只进行了5分钟，但记录显示会议持续了约40分钟。在内乱嫌疑调查进程加快的情况下，在拘留状态下接受审判的前国军反间谍司令部司令吕寅兄和前国军情报司令部司令文相浩(音译)在一审审判拘留期限结束之前被再次拘留。将于9日结束拘留期限的前国军情报司令部司令卢相元（音译）也被要求向法院追加签发拘捕令。