美财政部：若8日前未能达成贸易协议将重新征收“对等关税”

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韩国国际广播电台报道：距离美国“对等关税”期限还有一周时间，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）当地时间30日接受彭博电视台采访时表示，如果在“对等关税”宽限期结束的7月8日之前未能达成协议，将重新征收今年4月初公布的高额关税。分析认为，这是一种警告，即使一直诚实地进行贸易谈判，如果过度抵制美国提出的关税要求，美方也会按照此前宣布的方式强行征收关税。美国“对等关税”今年4月生效后，仅13个小时便被推迟执行，预计将于美国东部时间7月9日零时1分再次生效。美国总统特朗普也强调说，将发送包含关税税率的信函，而不是延长宽限期。特朗普似乎把矛头指向了关税谈判陷入僵局的日本。特朗普在社交媒体发文称，我非常尊重日本，但日本虽然遭受严重的大米短缺，却不愿意进口美国大米，我会向日本发送信函。信函的具体内容不得而知。不过分析认为，这意味着如果日本不购买美国大米，美方将对其他商品征收高关税进行报复。美国有线电视新闻网（CNN）报道称，特朗普暗示可能对日本征收更高的关税。分析认为，与日本处境相同的韩国也不能掉以轻心。美国在与韩国的关税谈判中，也有可能强烈要求韩国开放大米和牛肉等农产品市场，并施压征收高额关税。