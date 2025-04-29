北韩IT员工盗用美国公民身份伪装就业

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韩国国际广播电台报道：美国政府最近对北韩信息技术人员的远程就业行为进行的调查过程中发现，美国境内29个“笔记本电脑农场(laptop farm)”，并对多名相关人员进行了起诉。美国司法部当地时间6月30日透露，在相关部门的协助下，对美国16个州的29个笔记本电脑农场进行了搜查，冻结了29个用于非法洗钱的金融账户和21个欺诈性网站。在犯罪现场还查获了约200台笔记本电脑。笔记本电脑农场运营方式是利用偷盗或伪造的美国公民身份证，雇佣北韩员工在美国企业从事信息技术工作，然后让他们远程链接在美国国内的笔记本电脑从事相关业务。美国司法部方面透露，在2021年至去年10月期间，涉案的北韩员工在美国和中国大陆、阿联酋和中国台湾的助手协助下，利用80多个美国公民身份在美国企业就业。 这些企业也有进入《财富》美国500强的企业。据悉，受害企业的损失额至少达300万美元(约40.6亿韩元)，其中包括律师费用和电脑网络修复费用等。美国联邦调查局(FBI)副局长布雷特·里德曼表示，北韩信息技术员工为了支援北韩政权，欺骗美国企业，盗用民间人士的身份。美国联邦调查局及其合作机构正在致力于捣毁相关基础设施、没收非法收益、起诉海外信息技术员工、逮捕美国境内的帮凶。