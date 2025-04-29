韩国首次运营自动驾驶区间巴士

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韩国国际广播电台报道：韩国第一辆自动驾驶区间巴士在首尔市内开始试运行。首尔市从6月30日首次在铜雀区开始运营自动驾驶区间巴士此。此前，首尔市一直运行深夜无人驾驶公交车和凌晨同行无人驾驶公交车。此次投入的是往返于地区公交中断区间的无人驾驶巴士。据悉，此次在铜雀区投入的同行无人驾驶区间巴士(铜雀A01)从崇实大学中门经由崇实大学入口站，再到中央大学后门，全程往返于8个车站、单程1.62公里。两辆电动无人驾驶区间巴士将在双向共8个车站运送乘客。巴士会探测周边路况，方向盘自动操纵，为了以防万一，驾驶座上会乘坐一名驾驶员。自动驾驶区间巴士运行时间为平日上午10点至下午4点10分，单程每天运行14个班次，间隔20分钟至25分钟，从中午12点至下午1点30分为午休时间，暂停运营。截至今年年底乘客可免费乘坐。现有的深夜、凌晨同行无人驾驶巴士由首尔市管理运营，而地区同行无人驾驶巴士则由地方自治区政府直接管理运营，便于根据地区情况制定运行规划。自动驾驶市内公交车从2021年示范运营区的首尔市麻浦区上岩洞开始试行，截至目前已在部分线路投入运营。今年下半年，无人驾驶区间巴士的运营也将扩大至西大门区和东大门区。