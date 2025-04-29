李在明就任将满月 定调加强韩美日合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明将于3日迎来就任30天。在就任后的一个月间，李在明在“优先韩美同盟、加强韩美日合作”的大原则下安排了外交活动。有分析认为，就任后进行的首脑通话的“顺序”象征性地体现了这种外交基调。上月6日，李在明在就任的第三天与美国总统唐纳德·特朗普通话、9日与日本首相石破茂通话、10日与中国国家主席习近平通话。李在明决定在就任12天后，即当地时间上月16日出席在加拿大举行的七国集团（G7）峰会也是出于同样的原因。李在明在加拿大与日本首相石破举行首脑会谈，就恢复穿梭外交达成共识，为改善双方关系作出了努力。李在明还通过七国集团峰会积极推动与美国总统特朗普的首脑会谈，但由于以色列和伊朗发生军事冲突，特朗普紧急回国，韩美首脑会谈最终未能举行，韩美关税磋商等最大的外交问题也未能得到解决。16日，李在明在前往参加七国集团峰会的途中举行机内记者会时表示，重要的课题是至少不要处于比其他国家不利的境地。目前，总统室的策略是促成韩美首脑会谈，推动关税谈判更加顺利地进行。此外，在南北韩关系方面，李在明政府上台后采取了禁止对北韩散发传单、停止对北韩扩音广播等缓和紧张局势的举措。上月12日，北韩也停止了对韩噪音广播，似对李在明政府的举措作出了回应。上月15日，李在明在《6·15南北共同宣言》签署25周年之际表达了恢复南北韩关系的强烈意愿。他说，将停止消耗性的敌对行为，重启对话与合作。为了缓解军事紧张和营造和平氛围，将迅速恢复中断的南北对话渠道，恢复危机管理体系。