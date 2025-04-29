特朗普减税法案获得参议院通过

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韩国国际广播电台报道：包含特朗普第二任期核心国政议题的"大而美”税收法案当地时间1日戏剧性地在美国参议院获得通过。兼任参议院议长的副总统万斯在50票赞成、50票反对的“平票”情况下投出赞成票，最终“大而美”税收修订法案以51票赞成、50票反对获得通过。该法案的核心内容是延长关于个人所得税税率和企业所得税最高税率的减税措施。上述法案删除了公共医疗补贴等拜登政府时期重点推进的政策预算，用于阻止非法移民的边境墙修建预算则有所增加。在美国兴建半导体工厂的税额减免幅度从原来的25%扩大到35%。特朗普总统虽然希望废除包含该政策的《芯片法案》（全称《芯片和科学法案》），但受到新建工厂所在地区议员的反对，税额减免幅度反而有所扩大。《芯片法案》还包括对工厂建设的390亿美元直接补助。三星电子和SK海力士等已被确定为补助对象。当天，美国参议院还通过了废除《通胀削减法案》电动汽车税额减免制度的法案。由此，购买新电动汽车时最多提供7500美元补贴的制度将于今年9月底结束，而该制度原定于2032年年底到期。接下来"大而美”税收修订法案还必须获得众议院的通过。目前在众议院，共和党比民主党多出八个议席。