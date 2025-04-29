中国向韩国表达望李在明出席二战胜利纪念活动的意向

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韩国国际广播电台报道：据悉，中国向韩国表达了希望李在明总统出席9月在北京举行的抗日战争暨世界反法西斯战争(第二次世界大战)胜利80周年大会的意向。据外交消息灵通人士透露，中国政府最近通过外交渠道向韩国政府询问李在明总统能否出席上述活动。这位人士表示，中国尚未发出正式邀请。中国驻韩国大使馆2日向KBS表示，将邀请相关国家的首脑、前任高层人士等出席二战胜利80周年大会，也欢迎韩方参加今年的纪念活动。中国大使馆方面还表示，韩国领导人应邀出席了70周年纪念活动，取得了很好的效果。对于会否邀请李在明总统出席的提问，中方虽然没有直接回答，但提到了前总统朴槿惠出席。这被视为中方表达了对李在明总统出席的期待。中国驻韩国大使馆方面还表示，今年是中国抗战胜利80周年，也是韩半岛光复80周年，对韩中两国来说都具有重要和特殊意义。两国并肩作战，为二战胜利做出了重大贡献，对那段历史抱有特殊的感情和记忆。据悉，中国计划大举邀请海外领导人出席于9月3日在北京天安门广场举行的纪念抗战胜利80周年的盛大活动，其中将包括阅兵式。日本共同社最近报道称，中国已决定邀请美国总统特朗普出席。据预计，韩国政府将综合考虑过往案例、韩中关系和韩美关系等，决定李在明总统是否出席。韩国外交部一名官员表示，我们需要综合考虑各种情况，许多事项均有待考量。虽然韩国政府展现出通过务实外交处理韩中关系的决心，但在美中战略竞争日益加剧的情况下，韩国首脑出席中国对外展示军事力量的活动，可能会给以韩美同盟为基础的韩国外交造成负担。前总统朴槿惠作为唯一的自由主义阵营国家首脑出席了受西方领导人抵制的抗战胜利70周年阅兵式，随后遭到了强烈反弹。朴槿惠出席该活动旨在增进韩中友好关系，促使中国在北韩核问题上发挥积极作用。但是在北韩进行核试验等挑衅行为的过程中，中国的作用并不突出。韩国部署萨德(末端高空区域防御系统)后，韩中关系更是陷入谷底。韩国政府预计也会关注特朗普总统出席抗战胜利纪念活动的可能性。但大多数意见认为，在中美关系持续紧张的情况下，特朗普总统首先前往北京的可能性不大。也有部分观察认为，中国国家主席习近平出席10月底在韩国庆州举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议也可能是一个需要考量的因素。