第三次韩中供应链热线会议在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：美中之间围绕供应链摩擦不断，韩国与中国3日在首尔启动讨论供应链稳定问题的政府间磋商机制。韩国产业通商资源部（以下简称“产业部”）当天表示，该部门与中国商务部在首尔举行了第三次韩中供应链热线会议，商讨稳定两国间供应链的方案。产业部通商合作局局长金钟喆和中国商务部亚洲司司长王立平分别作为两国首席代表出席。韩中供应链热线会议是旨在推动两国供应链稳定的政府间磋商机制，首次会议于2023年12月在首尔举行，第二次会议于去年11月在中国盐城举行。一直以来，两国通过该机制就中国扩大出口管制范围措施对供应链的影响进行了评估，并就稳定维护和管理韩中供应链的方案进行了磋商。中国于2023年8月对镓、锗实施出口管制，同年12月和去年9月分别对石墨、锑实施出口管制；今年2月和4月分别对钨等五种物项、钐等七种稀土类物项实施出口管制。受管制的七种稀土类物项用于钴磁、造影剂、电动汽车磁铁、航空器零部件等的生产。当天会议上，韩方要求中国政府予以关心和协助，确保韩国企业能够顺利地从中国进口关键物项。双方还就中国政府今年下半年举办政策说明会，为韩企营造稳定、可预测的经商环境的方案进行了磋商。