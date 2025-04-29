韩总统李在明举行就职30天媒体记者见面会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明3日举行就职30天媒体记者见面会。李在明在会上表示，过去30天是全力专注于恢复民生的时间。李在明还提出了剩余四年零十一个月的三大施政方向，分别为“民生稳定和经济增长、加强社会保障网络、保障安全和平的日常生活”。李在明表示，将开启KOSPI（韩国综指）5000点时代，并稳定房地产价格。李在明提出，将恢复处于中断状态的南北沟通，在牢固的韩美同盟的基础上展开“以国家利益为中心的务实外交”。李在明表示，很清楚外界对农林畜产食品部长官宋美玲的留任感到担忧，将尽快处理四项农业法案。李在明在回答有关补充预算的记者提问时表示，补充预算将对提振内需起到推动作用，不过由于财政状况不佳，将视情况决定是否进一步发放民生恢复补贴。李在明还就司法制度改革问题表示，目前在分离调查权和起诉权的问题上不存在意见分歧，但是应将副作用降至最低，具体时间和方法将由具备立法权的国会决定。在对美贸易谈判问题上，李在明表示，虽然无法保证能在8日前结束谈判，但是正在竭尽所能。此外，李在明表示，对日本为解决被北韩绑架者问题而付出的努力有同感，与北韩的关系改善必须以韩美合作磋商为前提，将为解决北韩人权问题提供人道主义援助。