金建希特检组对三扶土建等十余处进行扣押搜查

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韩国国际广播电台报道：金建希特检组为调查三扶土建(SAMBU)股价操纵疑云，对三扶土建总部等十余处进行了扣押搜查。金建希特检组3日上午对三扶土建首尔总部、有关人员住处等十余个地点进行了扣押搜查。这距离特检组成立仅一天。三扶土建股价操纵疑云和德意志汽车股价操纵疑云均为《金建希特检法》规定的调查对象。三扶土建董事长等十余人涉嫌于2023年5月伪装该公司即将参与乌克兰重建项目，抬高股价后大量抛售，从中获利数百亿韩元。金建希女士及其账户管理人、前黑珍珠投资公司董事长李钟昊（音译）被怀疑与该事件有关，特检组计划对此进行调查。特检组已对金建希采取了禁止出境措施。其他特检组也在加快调查速度。特别检察官赵垠奭率领的内乱特检组传唤前民政首席秘书官金周贤、前警卫处处长金成勋到案受讯。金周贤被疑参与紧急戒严令的颁布和解除，并参加了在总统安全屋进行的会晤。金成勋被疑今年1月妨碍对前总统尹锡悦的逮捕令执行工作。殉职海军陆战队士兵特检组对前防长李钟燮、前海军陆战队司令金桂焕采取了禁止出境措施。海军陆战队士兵殉职事件的调查疑似受到外部施压，二人被认为是核心人物。另外，前总统尹锡悦出席了涉嫌发动内乱案的第九场庭审。面对媒体记者的提问，尹锡悦一言不发地走进了法庭。