海外主要投行时隔一年零四个月首次上调韩国今年GDP增长预期

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：主要海外投资银行（IB）小幅上调韩国今年实际国内生产总值（GDP）的增长预期。据国际金融中心4日发布的统计显示，以6月底为基准，八家海外投资银行对韩国今年经济增长的平均预期值为0.9%，相较5月底上升0.1个百分点。在八家投资银行中，有三家银行上调了韩国今年经济的增长预期。具体来看，巴克莱银行(Barclays Bank)的预期值从1%上调至1.1%；美银美林集团的预期值从0.8%上调至1%；瑞银集团的预期值从1%上调至1.2%。受此影响，韩国今年经济增长平均预期值有所上升。其他五家投资银行维持此前的预期值不变，高升集团为1.1%、野村证券（Nomura）为1%、汇丰银行为0.7%、花旗银行为0.6%、摩根大通为0.5%。这是自去年2月(2.1→2.2%)以来时隔一年零四个月，海外投资银行首次上调韩国今年（2025年）经济增长预期。考虑到新政府上台后的政策稳定性、积极的扩张性财政政策基调以及中美贸易摩擦缓和后的出口形势改善等因素，主要海外投资银行小幅上调了韩国今年经济增长的预期。对此，韩国银行总裁李昌镛1日在接受外媒记者采访时表示，一揽子追加预算方案将会带动韩国今年经济增长率上升0.2个百分点。