特朗普最早4日向各国致函通报关税税率

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，最早将从4日开始向各国发送信函，单方面设定关税税率。特朗普当地时间3日离开华盛顿前往爱荷华州之前接受记者采访时表示，我们可能会从4日开始向贸易伙伴发出信函，也许一天发十封，告诉他们将支付20%、25%或30%的关税。特朗普称，除了已经与英国和越南达成贸易协议之外，还与其他几个国家达成了协议，发送信函说明关税税率，这样更容易。特朗普的表态被解读为将在“对等关税”宽限期（8日）到期前开始向各国通报已设定的关税税率。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）向推迟达成协议的国家发出了警告。贝森特当地时间3日表示，如果关税宽限期（8日）结束，将对未与美国达成贸易协议的国家适用现有的关税税率。贝森特当天接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）采访，当被问及是否有可能延长关税宽限期时表示，在贸易伙伴需要与美国达成协议的时候，我不会公开告诉他们，我们将把宽限期延长10%。有分析认为，这是贝森特并未明确说明是否会延长关税宽限期，但却向各国施压，要求尽快与美国达成协议。贝森特在接受彭博电视台采访时表示，希望能在关税宽限期结束前宣布与多个国家达成了贸易协议，大约有100个国家将适用10%的最低“对等关税”。