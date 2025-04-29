韩国通商交涉本部长吕翰九再次访美进行贸易谈判

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韩国国际广播电台报道：美国关税税率宽限期将于8日到期，韩国产业通商资源部通商交涉本部长吕翰九将再次访问美国，进行高层谈判。产业通商资源部表示，吕翰九定于4日晚通过仁川机场前往华盛顿特区，与美方进行贸易谈判。据悉，吕翰九计划本周末与美国贸易代表办公室（USTR）代表贾米森·格里尔（Jamieson Greer）、商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）等美国高层进行面谈，就韩美关税谈判交换意见。韩国新政府成立后，吕翰九上月22日至27日在华盛顿与美方举行了首次高层会晤，仅过约一周，吕翰九再次赴美访问。特朗普政府接连与英国和越南达成基本贸易协议，在关税宽限期结束后，美方将向各国征收更高的关税税率，并以此向各国施压，促使各国让步并达成贸易协定。以韩国为例，美国已宣布将向韩国征收25%的“对等关税”。关税宽限期到期后，汽车和钢铁等大部分不单独征收关税产品的关税将从目前的10%提高至25%。韩国政府方面认为，韩美在本月8日前达成贸易协议的可能性较低，因此在关税宽限期被延期的情况下，继续进行谈判可能是一个现实性的选择。韩国产业通商资源部一位高官最近接受记者采访时表示，实质性谈判在8日后也将继续进行，双方达成协议还需要一些时间。吕翰九在前一天举行的贸易推进委员会会议上表示，随着美国关税宽限期期限的临近，包括是否延长宽限期在内的美国关税措施的未来走向充满变数，前景并不明朗。不能排除7月9日宽限期结束后，美国对部分国家加征关税的可能性。