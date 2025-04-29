韩总统李在明：均衡发展至关重要 集中发展战略已达极限

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韩国国际广播电台报道：韩国总统李在明强调，均衡发展战略至关重要，集中增长的发展战略似乎已经到了极限。李在明4日下午在大田会展中心以“国民沟通行动，倾听忠清民意”为主题举行了市政厅会议。他指出，韩国应该成为全国均衡发展的国家，而不是局限于首都圈。李在明表示，韩国过去在资源、能力、机会严重不足时期，在短期内进行了“压缩性增长”，增长的唯一途径是侧重于某一方面。李在明指出，我们记忆中的朴正熙时代的高增长也是如此，为了增长的资源分配方式最终只能偏重于一边。李在明表示，按照地区来说，重点是首尔；按企业来看，不是赐予平等的机会，而是挑选少数企业集中培养，形成了所谓的大企业和财阀军团。尽管出现了诸多副作用，但也极大地促进了压缩性增长。李在明指出，很难找到一个国家在如此短时间内取得如此巨大的成就，可以说“有功，也有过”，如果重新审视现在的情况，可以知道这是不均衡的增长战略，偏重于一边的发展战略似乎已经达到了极限。李在明表示，从地区来看，完全集中于首都圈，其余地区面临着生存危机。在经济方面，少数大企业和财阀企业掌握了大部分经济，对中小企业的掠夺和不公正交易是最大的问题。李在明强调，甚至还出现了所谓的“特权阶层”，现在我们需要改变这一切，采取均衡发展战略，而不是只注重一边。他强调，我认为需要瓦解某些被认为是特权阶层的地位，无论如何，地区均衡发展已经成为至关重要的课题。