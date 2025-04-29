韩国安室长：贸易谈判进入重要阶段

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韩国国际广播电台报道：韩国国家安保室长魏圣洛赴美与美国特朗普政府就贸易和安全问题进行磋商。魏圣洛当地时间6日表示，韩美间的外交和安全关系将为正在进行中的关税谈判带来正面影响。魏圣洛当天在杜勒斯国际机场与记者见面时表示，期待与美国国务卿、总统国家安全事务助理马尔科·鲁比奥的磋商有助于贸易谈判。魏圣洛指出，安全顾问和安保室长负责两国整体关系，包含贸易等事务，因此双方的交流将涉及两国关系的方方面面。魏圣洛表示，此行的重点是贸易和安全磋商。关税暂缓期将于8日到期，特朗普政府加大了施压力度，表示将向谈判无进展的国家发送通知关税率的信函。魏圣洛指出，由于磋商已经取得了一定程度的进展，今后双方的立场将更加明确。美国将根据自身情况做出判断，韩方也必须做出相应的回应和判断。当被问及访美期间政府会否就贸易谈判作出决断时，魏圣洛表示，与其说在这一期间做出判断，不如说双方将根据磋商结果思考下一步。魏圣洛还就谈判会否包括防卫费问题的提问表示，谈判将涉及多项事务，很多问题互相交织且彼此影响。对于韩美首脑会谈事宜，魏圣洛表示，双方一致认为有必要尽快举行，但还有待进一步细化。目前尚未达到这一阶段，有必要继续进行磋商。