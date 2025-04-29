韩政府要求美国豁免韩国船只港口费

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韩国国际广播电台报道：美国拟对停靠本国港口的外籍船只收取手续费，韩国政府要求美国对韩国船只予以豁免。据美国贸易代表办公室（USTR）当地时间7日消息，韩国产业通商资源部和海洋水产部4日向美国贸易代表办公室提交了包含上述内容的意见书。根据美国贸易代表办公室制定的政策，从今年10月14日起，由中国海运公司运营或在中国建造的船只停靠美国港口时将被征收手续费。不过在汽车运输船方面，征收范围则覆盖所有外国船只。这意味着向美国出口汽车的现代汽车、起亚汽车以及从事汽车运输业的现代格罗唯视(Hyundai Glovis)的物流成本将上升。韩国政府在意见书中指出，汽车运输船停靠手续费将给两国相关产业带来巨大成本压力，这与韩美互惠贸易关系逆向而行。意见书称，韩国政府郑重要求美方对汽车运输船停靠手续费征收问题予以明确定义，使之符合措施制定的初衷，将征收范围限制在最初的目标国家。韩国政府还强调，现代汽车、起亚汽车等韩国汽车生产商严格履行了在特朗普第一任期内承诺的投资计划，在第二任期内还发布了210亿美元的新投资计划。政府指出，美国已对汽车及零部件征收关税，若再收取港口手续费，将对汽车出口商造成双重负担。若美方能够接受韩方的要求，对该措施的范围和力度进行调整，既可在有效解决国际贸易不公平惯例的同时，最大限度地减少对韩国等为美国经济做出贡献的同盟国产业生态系统的伤害。