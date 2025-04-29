韩总统李在明施政支持率首破60% 执政党支持率达53.8%

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韩国国际广播电台报道：7日的一项民调结果显示，韩国总统李在明的施政支持率一个月来首次突破60%。民调机构Realmeter受《能源经济新闻》委托，于6月30日至7月4日面向全国2508名18周岁及以上成人实施的调查结果显示，62.1%的应答者对李在明总统的施政给予了肯定评价，31.4%的应答者予以否定评价，6.5%的应答者表示不清楚。李在明总统的支持率在其就职后连续四周上升。这与前一周的调查结果相比，肯定评价上升了2.4个百分点，否定评价下滑了2.2个百分点。Realmeter分析指出，举办就职首月媒体记者见面会、对SK电讯黑客事件的介入等经济民生领域的表现收获了肯定评价。按照应答者的居住地区划分，光州和全罗的支持率最高，达到76.9%；仁川和京畿达63.5%、首尔为62.1%。首尔地区的支持率较前一周上升了7.6个百分点。按年龄段划分，40岁年龄段人群的支持率最高，达78.2%。其次是50岁年龄段达73.1%、60岁年龄段达61.6%。此外，20岁年龄段的支持率达47.0%，是唯一一个肯定评价未能过半的群体。另外，7月3日至4日面向全国1003名18周岁及以上选民实施的政党支持率调查显示，共同民主党支持率为53.8%，较前一周上升了3.2个百分点。国民力量党支持率为28.8%，环比下滑了1.2个百分点，时隔六个月首次跌破30%。改革新党支持率为3.2%，祖国革新党为3.1%，进步党为0.6%。两项调查均采用无线电话（100%）自动问答方式进行，总统施政支持率调查的置信度为95%、抽样误差±2.0个百分点，政党支持率调查的置信度为95%、抽样误差±3.1个百分点。