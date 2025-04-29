韩党政商定全力稳物价 最小化加工食品涨价幅度

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韩国国际广播电台报道：韩国政府和执政党6日商定实施包括将加工食品价格上涨幅度控制在最低水平等政策，以全力稳定物价。共同民主党首席发言人朴商赫在国会简报会上介绍了当天在首尔三清洞国务总理公馆举行的党政高级别磋商会会议结果。朴商赫表示，由于高物价导致国民生活负担持续增加，党政一致认为须全力稳定体感物价。执政党要求政府继续努力，与企业保持紧密沟通，将加工食品价格上涨幅度控制在最低水平，以减轻消费者负担。政府表示将积极予以探讨。朴商赫还表示，执政党和政府将继续沟通合作，动用所有政策手段，全力保障物价和民生的稳定。朴商赫称，执政党还要求政府尽快执行第二轮补充预算，确保不错过最佳时机。政府表示，截至9月底将执行政府管理预算的85%，这比第一轮目标高出15个百分点。执政党和政府还讨论了应对风、水灾害和酷暑的应对措施。据朴商赫介绍，政府称将严密应对风、水灾害，政府和执政党商定加强应对酷暑天气，减少因高温高湿天气而不断增加的热病患者人数。政府计划加强过去灾害频发的山体滑坡、河水泛滥、地下空间事故等灾害的管理，分析并梳理各地风险，迅速推进雨水管道等设施的整修，从而防范风、水等灾害的发生。朴商赫称，政府表示将在公共设施增设开放时间延长至深夜的避暑点，减轻热带夜给国民带来的不便。政府还计划扩建遮阳棚等防暑设施以及扩大洒水车的运行。当天会议是国务总理金民锡7月3日就任后的首次会议。出席会议的政府人士有金民锡总理、国务调整室室长尹昌烈、总统室秘书室长姜勋植、政策室室长金荣范、总统室政务首席秘书禹相虎；执政党人士有共同民主党代理党首兼党鞭金炳基、总干事金润德、政策委员会议长陈声准。