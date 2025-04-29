韩总统李在明力争7月举行韩美首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普8日凌晨向韩国总统李在明发来“关税协商”信函后，总统室也迅速展开行动，致力于采取至关紧要的“关税下调”应对措施。对于发来上述信函一事，总统室当天下午立即召开了相关部门的联合紧急对策会议，着手了解有关情况。总统室和政府对特朗普总统通过社交媒体平台公开的“账单”感到困惑，但同时也意识到争取到了三周左右的谈判时间，因此正在抓紧时机，准备致力于拟定对策方案。首先，总统室在特朗普信函公开五个小时后的当天上午7时55分左右通过媒体公告表示，当天下午1时30分将召开由政策室长金容范主持的相关部门对策会议。同时，李在明总统从紧急派往美国华盛顿的总统室国家安保室长魏圣洛方面听取当地有关情况的报告。目前李在明总统的首要目标是在关税征收日仅剩24天的时间里，最大限度地降低关税税率，同时为了达成有利的协议，提前举行韩美首脑会谈。美国提出延长约三周的期限，意味着美国对协商的意志非常坚定，因此，总统室和政府决定加快协商进程，以取得成效。特别值得一提的是，贸易谈判失败将导致国政推动力在总统任期初期削弱，李在明总统不可避免地会承受一定程度的打击。有鉴于此，政府不仅动用正式渠道，还利用非正式渠道，展开了“压迫式”谈判。主张“以国家利益为中心的务实外交”的李在明总统在就任当天的紧急经济调研特别工作组（TF)会议上听取了贸易部门关于韩美协商进展情况的报告，致力于解决贸易问题。如果美国如期征收“对等关税”，韩国经济将不可避免地遭受巨大冲击，李在明总统一直强调的“经济发展”基调也将受到影响。与此同时，总统室正在竭尽全力协调韩美国首脑会谈事宜，以便在最短的时间内，尽可能在7月内举行韩美首脑会谈。如果两国首脑在特朗普总统宣布征收关税之前会晤，那么在工作层面陷入困境的关税协商将有望一举完成。据韩国总统室方面透露，总统室国家安保室长魏圣洛7日在华盛顿会见美国国务卿兼国家安全事务助理马尔科·鲁比奥时强调说，希望尽快举行韩美首脑会谈，在所有悬而未决的问题上取得互惠互利的成果。美方对此也表示赞同。