韩国高温天气持续 温热病患者激增 最大电力需求创新高

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国全国大部分地区发布了高温预警或警报，包括首都圈在内的西部地区高温天气持续。全罗南道黑山岛和红岛地区再次发布高温警报，京畿道富川市和金浦市、忠清南道泰安市和瑞山市发布的高温预警（注意报）升级为高温警报。气象厅预测，吹向韩国的东风在越过太白山脉的过程中气温进一步升高，西部地区的高温天气进一步加剧。8日下午2点左右，首尔地区的气温升至37.1度，创下近代气象观测以来7月上旬的最高纪录。夜间高温天气将持续，以西部地区和济州岛为中心，多地将出现“热带夜”现象。受东风影响，江原道江陵、东海、庆尚北道蔚珍等东海岸部分地区已解除高温预警。随着连日出现高温天气，全国各地中暑、热衰竭等与高温相关的病症患者层出不穷。据韩国疾病管理厅7日透露，仅6日一天，韩国全国就有59名因温热病前往急诊室就诊，其中两人死亡。疾病管理厅自5月15日起对全国517家急诊室启动了温热疾病监测体系，截至6日，全国累计温热疾病病例共计875名，其中死亡人数为7名。按照去年监测起点（5月20日）统计，今年同期温热病患者人数达859名，较去年同期的469名增加了390名，增幅达83%。受高温天气影响，空调需求增加，最大电力需求飙升至盛夏水平。产业通商资源部7日宣布，当天最大电力需求达到93.4吉瓦（GW），刷新了7月份电力需求的最高纪录。此前的最高纪录是2022年7月7日创下的92.99吉瓦。最大电力需求是指一天中电力需求最高时段所消耗的电量，今年首次突破90吉瓦，达到盛夏水平。但供应储备维持在11.96吉瓦（预备率13%），整体供需情况稳定。