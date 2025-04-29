联合国教科文组织对于军舰岛议题的讨论告吹

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韩国国际广播电台报道：日本政府在申请将日帝强征韩国劳工之地的“军舰岛”列入世界文化遗产目录的过程中承诺将如实说明历史事实，但在近十年来从未兑现承诺。在此情况下，韩国政府试图向联合国教科文组织提出异议的努力也化为泡影。日本在2015年申请将军舰岛等列入世界文化遗产名录时，承诺将如实记载强征韩籍劳工的事实，尽管联合国教科文组织不断做出劝告，但是日本连续十年仍未兑现承诺。韩国表示，应该在联合国教科文组织公开讨论这一问题，日本则主张这是“历史纠纷”，应由韩日两国进行讨论。韩日双方当地时间7日在联合国教科文组织世界遗产委员会的会议上进行了交锋。围绕是否将这一问题纳入联合国教科文组织的正式议程，而出现了前所未有的投票对决。在联合国教科文组织进行投票对决实属罕见，韩日两国之间的投票对决也尚属首次。由21个成员国进行的无记名投票结果显示，日本提出的不应该在联合国教科文组织处理该问题的提案以7票赞成、3票反对、8票弃权和3票无效获得通过。据报道，联合国教科文组织内部疲于对过去的“历史之争”以及日本的游说活动等对上述决定产生了影响。韩国政府对此表示遗憾，同时将继续要求日本履行承诺。另外，有人担忧佐渡矿山等其他世界遗产的讨论也会受到影响。