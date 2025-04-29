韩法院9日对尹锡悦进行拘捕必要性审查

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韩国国际广播电台报道：韩国特检组向法院申请前总统尹锡悦的拘捕令仅一天，法院即决定9日对其进行拘捕必要性审查。法院将于9日下午2时15分对尹锡悦进行拘捕必要性审查，由首尔中央地方法院负责签发拘捕令的法官南世真负责审理。尹锡悦将在审问当天与其律师一同出庭，陈述拘捕不当的意见。此前，特检组向法院提交了长达66页的尹锡悦拘捕令申请书，具体列出尹锡悦涉嫌滥用职权、妨碍权力行使、伪造公文、妨碍执行特殊公务等五项罪名。特检组认为，尹锡悦在宣布戒严前，在不具备国务会议条件的情况下举行了两分钟的会议，并滥用职权，阻碍国务委员行使审议权。在长达66页的拘捕令申请书中，占据最多篇幅的是尹锡悦涉嫌妨碍执行拘捕令。特检组认为，尹锡悦滥用职权，命令警卫处筑起车墙、人墙，阻挠警方执行拘捕令。尹锡悦还指示警卫人员携带枪支。并表示，“警察看到你们有枪就会害怕，让他们看到你们带枪。”此外，特检组认为，尹锡悦在解除紧急戒严的去年12月4日下午，指示负责海外宣传事务的秘书向外媒发布新闻参考资料，宣称宣布戒严是出于正当目的，并遵循了正当程序。尹锡悦今年3月因法院决定取消拘留而获释，时隔四个多月是否会再次被拘捕，最早将于9日晚揭晓。