美国最早将在本月底拟定半导体和医药品的关税率

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韩国国际广播电台报道：经确认，特朗普政府最早将在本月底公布对韩国主要出口产品半导体的关税征收计划。美国总统特朗普当地时间8日在白宫主持的内阁会议上对记者表示，我们将公布对医药品、半导体以及其他产品征收关税。这是一项重要举措。但特朗普并未提及对半导体的具体关税税率、宣布时间以及加征关税的具体时间。特朗普就医药品关税问题表示，我们即将公布有关医药品的措施，我们会给有关国家或地区一年或一年半的时间进入美国。 此后，如果他们把药品或其他商品带到美国，美国将征收关税，而且税率会很高，将在200%左右。这被理解为，美国将给制药企业一年或一年半的时间将生产设施迁至美国，然后征收关税。特朗普还表示，他将在同一天宣布对进口到美国的铜征收关税，税率达50%。特朗普提到的半导体、医药品、铜是美国正在考虑根据《贸易扩展法》第232条征收关税的商品项目。《贸易扩展法》第232条规定，如果特定商品的进口被视为威胁国家安全，总统有权通过关税或其他适当措施限制进口。美国商务部部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）当天在内阁会议结束后接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)记者采访时表示，美国已经完成了对铜的调查，调查结果已提交给总统。他还表示，特朗普计划在社交媒体服务平台上宣布对铜征收关税，并于同一天签署相关公告。对铜征收关税措施可能会在7月底或8月1日生效。另外，卢特尼克表示，美国计划在本月底前完成对医药品和半导体的调查。届时，总统将决定自己的政策。他还表示，特朗普总统继前一天向14个贸易伙伴发送了关税信函后，预计在未来两天还将向15至20个贸易伙伴发送信函。