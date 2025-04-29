前总统尹锡悦再次被捕 法院认定存在销毁证据的担忧

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韩国国际广播电台报道：韩国法院对前总统尹锡悦签发逮捕令。首尔中央地方法院10日凌晨2时7分签发了逮捕令。由此，尹锡悦自今年3月8日获释后，时隔124天再次被羁押在首尔拘留所。法院于9日下午2时22分起进行逮捕令审查工作，持续了约6小时40分钟。法院认定，嫌疑人存在销毁证据的担忧。内乱特检组提交了长达66页的逮捕令申请书，其中16页强调了逮捕尹锡悦的必要性，最主要的部分便是关于销毁证据的担忧。特检组指出，总统警卫处前处长金成勋、总统室前附属室长姜义求等关键人物的陈述与尹锡悦律师随同出席调查前后有所不同，尹锡悦或进行了笼络或施压。申请书还强调，“事后撰写戒严令”、“删除保密手机信息”等逮捕令申请书中提出的嫌疑本身就是销毁证据的行为。特检组证实，尹锡悦律师泄露逮捕令申请书，而泄露陈述内容有可能对陈述人的心理造成负面影响、令调查受阻，属于妨碍调查的行为。尹锡悦方面则表示，犯罪行为从法理上不成立。尹锡悦本人也进行了长约20分钟的最终陈述，但是法院未予以接受。法院签发逮捕令后，等候在首尔拘留所的尹锡悦前往嫌疑人收容楼，更换囚服并拍摄嫌疑人照片。此外，由于尹锡悦已是前总统身份，此次羁押期间将无法享受警卫处提供的警卫待遇。预计特检组将加快对前总理韩德洙、行政安全部前长官李祥敏、法务部前长官朴性载等国务委员的调查。特检组认为，三人均为共犯，韩德洙涉嫌参与撰写并废除事后戒严令，李祥敏涉嫌受指示管控媒体，朴性载涉嫌参加戒严令颁布后的总统安全屋会议。另外，尹锡悦缺席再次被捕后首次举行的其涉嫌带头发动内乱刑案庭审。尹前总统方面于10日向法院提交了缺席理由书，称被拘留约8小时后，难以正常出庭。